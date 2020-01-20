النمر يحذر من تصرف خاطئ يهدد حياة كبار السن

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بأهمية استشارة الطبيب في حال ارتفاع الضغط لدى كبار السن في حالة أخذ الدواء، محذراً من خطورة زيادة جرعة الدواء.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ: كلما ارتفع الضغط لأي سبب …قام بإعطاء أمه المريضة بالضغط حبة زيادة”.
وأضاف النمر: “الصحيح: تراقب الضغط وتستمر على نفس جرعة العلاج وتناقش ذلك الارتفاع “المستمر” مع الطبيب المعالج ليأخذ القرار المناسب.
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