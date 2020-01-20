دراسة مثيرة : الأجنة يشعرون بالألم في الأسبوع الـ 18

︎ :

.

قال عدد من العلماء إن الأجنة قد يكونون قادرين على الشعور بالألم قبل بلوغهم 24 أسبوعًا، مما يعني أنهم يعانون إذا تعرضوا للإجهاض.

وحتى الآن، كان الإجماع في الرأي الطبي هو أن الأجنة لا يمكن أن تشعر بالألم قبل الحمل لمدة 24 أسبوعًا، وبعدها يكون الإجهاض غير قانوني في العديد من الدول باستثناء الحالات الخاصة، لكن اثنين من الباحثين الطبيين، أكدا على أن هذا الرأي غير صحيح.

وذكرت الدراسة أنه منذ بلوغ الجنين 13 أسبوعًا، يشعر بشيء يشبه الألم، ويتطور الشعور يومًا بعد يوم، حتى يصبح ألمًا صريحًا منذ الأسبوع الـ 18 في الحمل.

Advertisements

وقال علماء مناهضون للإجهاض: إن هذه الدراسة الجديدة يجب أن تغير قوانين الدول تجاه الإجهاض وممارسته، وأن النساء اللائي يذهبن لإنهاء الحمل يجب أن يكنّ على دراية بهذه النتيجة.

والمؤلف الرئيسي للدراسة هو البروفيسور البريطاني ستيوارت ديربيشاير، وكتب النتائج في المجلة الطبية البريطانية British Medical Journal، بالتعاون مع الطبيب الأمريكي جون بوكمان.

وقال العالمان: إن هناك أدلة جديدة على أن الدماغ والجهاز العصبي يصبحان متصلين ببعضهما في فترة 18 أسبوعًا، وعلى وجه التحديد، كان يُعتقد أن القشرة، وهي طبقة الدماغ الخارجية التي تتعامل مع المعلومات الحسية، لم تكن متطورة بما يكفي للشعور بالألم.

وأثارت الاستنتاجات تساؤلات خطيرة في المجتمع البريطاني حول آليات ممارسة الإجهاض التي نُفذ منها 22 ألف عملية في 2018.

وقالت الطبيبة فيونا بروس: نظرًا لتطوير وجهات النظر والأبحاث المتعلقة بألم الجنين، يجب مراجعة إرشادات الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد حول مسألة ممارسة الإجهاض التي يبلغ عمرها الآن ما يقرب من عشر سنوات.

