السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين



الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماًء صحو بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. فيما يكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.