شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مشرفا يتابعون عودة 106 آلاف طالب وطالبة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير تعليم القطيف عبدالكريم العليط، نجاح بدء الفصل الدراسي الثاني، وانتظام الطلاب والطالبات بمدارسهم وسط أجواء مثالية وتشكيل فرق ميدانية بـ130 من المشرفين والمشرفات التربويين؛ لمتابعة الأداء ورصد الحضور والغياب، والحرص على تفعيل لائحة المواظبة وإجراءاتها عبر موقع نظام «نور». وحث العليط قادة المدارس على مضاعفة الجهود؛ لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة، وحصر العجز في الكتب المدرسية إن وجد، وتهيئة المقصف المدرسي بالوجبات الصحية، داعيا المعلمين والمعلمات إلى الجد والاجتهاد والعمل على ما من شأنه إكسابهم المفاهيم العلمية والتربوية والتي تمكنهم من نيل أعلى الدرجات والخروج بنتائج مشرفة.
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