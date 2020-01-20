شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار اعتماد لـ88 مؤسسة صحية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح خلال ملتقى الاعتماد المؤسسي الأول لعام 2020م الذي نظمته الهيئة أمس في مقرها بالرياض، أن الملتقى يهدف إلى عرض ونقاش المواضيع المتعلقة بالاعتماد المؤسسي، وتوطيد أوجه التعاون بين المؤسسات الصحية المعتمدة من الهيئة؛ وذلك للإسهام في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.
وأكد أن الملتقى يستهدف الممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمراكز التدريبية، ومديري الشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري البرامج التدريبية، والطاقم الإداري بالشؤون الأكاديمية والتدريب بالمراكز والمقرات، كما يأتي تحقيقا لرسالة الهيئة التي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في الهيئة د.وسام أبو زنادة، أن الملتقى يعد فرصة كبيرة للتواصل والالتقاء مع شركاء الهيئة، مشيرا إلى أنه جسد التغيير الذي شهدته الهيئة بالتعاون مع شركائها، مثنيا على حجم المشاركة في الملتقى وإثراء النقاش بهدف الارتقاء بالاعتماد المؤسسي.
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