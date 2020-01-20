شكرا لقرائتكم خبر عن %96 نسبة تسجيل المقررات إلكترونيا بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله آل مريح، أن العمادة عملت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة للأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020م، حيث انتظم على مقاعد الدراسة 28 ألف طالب وطالبة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440-1441 هـ بدءا من أمس، كما تظهر المؤشرات إتمام 96% من الطلبة تسجيل مقرراتهم ذاتيا عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف د. آل مريح، أن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقا للطلبة والتي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة بالجامعة؛ لذا فقد شكلت العمادة فريقا متكاملا يعمل بعناية وإتقان جنبا إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنيا وبشريا سخرتها إدارة الجامعة لتقديم كافة خدماتها وأداء مهامها بجودة عالية من خلال أنظمتها وقنواتها الإلكترونية المتاحة.

وأوضحت وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل د. نهى الملا، أن العمادة حريصة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل مواد الطلاب والطالبات في وقت قياسي وفق خطة التسجيل المعتمدة، وذلك لتمكينهم من الانتظام المبكر بالدراسة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال نشر المواد الإلكترونية الإرشادية المرئية والمسموعة حول أنظمة وخطوات التسجيل قبل فترة التسجيل، وكذلك تكثيف الجهود لتلافي أي عوائق تقنية قد تطرأ على النظام خلال فترة التسجيل تزامنا مع استقبال استفسارات الطلبة في حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي.