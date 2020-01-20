شكرا لقرائتكم خبر عن %96 نسبة تسجيل المقررات إلكترونيا بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف د. آل مريح، أن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقا للطلبة والتي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة بالجامعة؛ لذا فقد شكلت العمادة فريقا متكاملا يعمل بعناية وإتقان جنبا إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنيا وبشريا سخرتها إدارة الجامعة لتقديم كافة خدماتها وأداء مهامها بجودة عالية من خلال أنظمتها وقنواتها الإلكترونية المتاحة.
وأوضحت وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل د. نهى الملا، أن العمادة حريصة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل مواد الطلاب والطالبات في وقت قياسي وفق خطة التسجيل المعتمدة، وذلك لتمكينهم من الانتظام المبكر بالدراسة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال نشر المواد الإلكترونية الإرشادية المرئية والمسموعة حول أنظمة وخطوات التسجيل قبل فترة التسجيل، وكذلك تكثيف الجهود لتلافي أي عوائق تقنية قد تطرأ على النظام خلال فترة التسجيل تزامنا مع استقبال استفسارات الطلبة في حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر %96 نسبة تسجيل المقررات إلكترونيا بجامعة الإمام عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.