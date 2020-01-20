شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الأحساء تستقبل 200 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل
وقد بدت جميع مدارس المحافظة في كامل جاهزيتها واستعداداتها للاستقبال الأمثل لجميع الطلاب والطالبات، وفق خطط وزارة التعليم ومرئياتها التي تسعى إلى انتظام الدراسة من اليوم الأول وعمل العديد من برامج التهيئة المحببة إلى نفوس الطلبة، وتوزيع الكتب من الحصة الأولى، إيذانا ببداية جادة وملهمة بالمثابرة والنجاح للفصل الجديد.
وأكد مدير عام تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، على أهمية الشراكة الفاعلة مع الأسرة والتي تقوم على مد جسور التواصل الإيجابي في المسيرة التعليمية.
وقد شهد العيسى ومساعده للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد الجعفري اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس المحافظة لقطاع البنين، والتي استقبلت طلابها بالحلوى والورود، حيث شاركوا منسوبي المدارس برنامج الاصطفاف الصباحي، كما شاركوا إخوانهم المعلمين في توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، وحضور بعض الحصص في الفصول الدراسية، والاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية بالمدرسة.
من جهة أخرى، شاركت المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليبي، في استقبال الطالبات لعدد من مدارس المحافظة، مرحبة بهن وبالكادرين التعليمي والإداري، مثمنة لهن حسن الاستقبال والانتظام وتفعيل دور الطابور الصباحي، مشيدة بدور منسوبات المدرسة وتكامل دورها مع أسر الطالبات في تحقيق الانضباط المدرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدارس الأحساء تستقبل 200 ألف طالب وطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.