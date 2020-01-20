شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الأحساء تستقبل 200 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

فتحت أكثر من 1100 مدرسة بمحافظة الأحساء صباح أمس أبوابها لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بقطاعي التعليم البنين والبنات، ليبدأ أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة، مهامهم التعليمية منذ الحصص الدراسية الأولى.

وقد بدت جميع مدارس المحافظة في كامل جاهزيتها واستعداداتها للاستقبال الأمثل لجميع الطلاب والطالبات، وفق خطط وزارة التعليم ومرئياتها التي تسعى إلى انتظام الدراسة من اليوم الأول وعمل العديد من برامج التهيئة المحببة إلى نفوس الطلبة، وتوزيع الكتب من الحصة الأولى، إيذانا ببداية جادة وملهمة بالمثابرة والنجاح للفصل الجديد.

وأكد مدير عام تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، على أهمية الشراكة الفاعلة مع الأسرة والتي تقوم على مد جسور التواصل الإيجابي في المسيرة التعليمية.

وقد شهد العيسى ومساعده للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد الجعفري اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس المحافظة لقطاع البنين، والتي استقبلت طلابها بالحلوى والورود، حيث شاركوا منسوبي المدارس برنامج الاصطفاف الصباحي، كما شاركوا إخوانهم المعلمين في توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، وحضور بعض الحصص في الفصول الدراسية، والاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية بالمدرسة.

من جهة أخرى، شاركت المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليبي، في استقبال الطالبات لعدد من مدارس المحافظة، مرحبة بهن وبالكادرين التعليمي والإداري، مثمنة لهن حسن الاستقبال والانتظام وتفعيل دور الطابور الصباحي، مشيدة بدور منسوبات المدرسة وتكامل دورها مع أسر الطالبات في تحقيق الانضباط المدرسي.