شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مليون ريال مشاريع ومساعدات بـ «خيرية مضر» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الإحصائية السنوية لعام 2019 لجمعية مضر الخيرية بالقديح بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المبلغ الإجمالي للإعانات والبرامج الخدمية والتنموية التي قدمت للأسر المتعففة، التي تنوعت بين شؤون الأسر، وشؤون المساكن، وكافل اليتيم والزواج الميسر إلى جانب برامج ومشاريع موسمية متنوعة مثل برنامجي المساعدات التعليمية والمساعدات الشتوية ومشروع السلة الرمضانية والعيدية وكفالة حاج، قد بلغ 3 ملايين و660 ألف ريال. وأوضحت الإحصائية أن الجمعية ومن خلال سعيها الدؤوب، حرصت على تلمس احتياجات الأسر المتعففة ومساعدتها لتعيش حياة كريمة في المجتمع. وحثت الجمعية المجتمع مع بداية العام المالي 2020م، على مؤازرة الجمعية في بحثها عن الأسر المتعففة، وأن يكون عينا وعونا لها في الوصول للمحتاجين.

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