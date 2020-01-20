شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أولى مراحل حصر الأراضي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، البدء بجمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري «المرحلة الأولى» ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها، بناء على مرجع مساحي موحد لإنتاج خرائط محدثة من الطبيعة الحالية، وبما يتوافق مع المخططات المعتمدة وبيانات الملكيات للمخططات الموضحة في الإعلان المنشور عبر حساب الأمانة في تويتر. ودعت الأمانة ملاك العقارات لأحياء الملك فهد والحمراء وأم الجود والشوقية، إلى سرعة التقدم بمستندات ملكية قطع الأراضي لاستشاري الأمانة عن طريق عنوان المكتب بحساب الأمانة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.

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