شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال إجازة منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت هذه الفترة تسجيل عدد من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.
وأشارت المؤسسة إلى أن النمو السريع في أعداد المسافرين يقابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، حيث تقوم الإدارات العاملة بالجسر بالجانبين السعودي والبحريني بالعمل بالطاقة التشغيلية القصوى خلال أوقات الذروة، وبذل جميع الإمكانيات لإنهاء إجراءات المسافرين في أوقات قياسية رغم التحديات الكبيرة، ومنها قدوم أعداد كبيرة من المركبات في أزمنة متقاربة مع محدودية المساحات المتاحة للمسافرين.
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