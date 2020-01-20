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مليونا مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال إجازة منتصف العام

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كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن أكثر من مليوني مسافر عبروا الجسر خلال إجازة منتصف العام مسجلا عدد 2،056،424 مسافرا وفقا لإحصائيات الجوازات في الفترة من 1 - 18 يناير الجاري بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يوميا.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عدد من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

وأشارت المؤسسة إلى أن النمو السريع في أعداد المسافرين يقابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، حيث تقوم الإدارات العاملة بالجسر بالجانبين السعودي والبحريني بالعمل بالطاقة التشغيلية القصوى خلال أوقات الذروة، وبذل جميع الإمكانيات لإنهاء إجراءات المسافرين في أوقات قياسية رغم التحديات الكبيرة، ومنها قدوم أعداد كبيرة من المركبات في أزمنة متقاربة مع محدودية المساحات المتاحة للمسافرين.

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