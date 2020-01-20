شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. جولات للتأكد من «الانضباط المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مكتب التعليم بمحافظة النعيرية جولات ميدانية للمشرفين التربويين على مدارس القطاع بالمحافظة، وقام المشرفون بزيارة المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق يوم أمس الأحد؛ وذلك لمتابعة الانضباط المدرسي وعودة الطلاب والمعلمين، بعد قضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والتي استمرت لنحو أسبوعين، وقامت مدارس المحافظة بتوزيع كتب مناهج الفصل الدراسي الثاني على الطلاب والطالبات، في الوقت الذي أنهت فيه مدارس توزيع هذه الكتب منذ نهاية الفصل الدراسي الأول.

وتواجدت دوريات المرور في أبرز التقاطعات في المحافظة وحول المدارس؛ لتنظيم حركة السير ومنع عرقلة الحركة المرورية، والتي غالبا تكون أمام المدارس الواقعة في الشوارع الفرعية داخل الأحياء، حيث ينتج عن توقف أولياء الأمور أمام بوابات المدارس أثناء توصيل أبنائهم توقف الحركة لبعض الأثناء، في الوقت الذي يستهل فيه قسم الشؤون التعليمية للبنات العمل في المبنى الجديد للتعليم في حي العزيزية، بعد انتقاله من المبنى السابق في حي الفيصلية.

وكانت مدارس محافظة النعيرية قد استقبلت أمس الأحد، نحو 11735 طالبا وطالبة، عادوا إلى مقاعد الدراسة بمختلف المراحل الدراسية، في حين وجه مكتب التعليم بالمحافظة قادة وقائدات المدارس بالاستعداد اللازم والتهيئة المناسبة، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الإجازة الفصلية هذا العام، والتركيز على الانضباط المدرسي لعودة الطلاب، إلى جانب حث المعلمين على بذل المزيد من الجهود التعليمية لبداية فصل دراسي يكون حافلا بالتميز والتفوق والنجاح.