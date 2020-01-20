النعيرية.. جولات للتأكد من «الانضباط المدرسي»

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وتواجدت دوريات المرور في أبرز التقاطعات في المحافظة وحول المدارس؛ لتنظيم حركة السير ومنع عرقلة الحركة المرورية، والتي غالبا تكون أمام المدارس الواقعة في الشوارع الفرعية داخل الأحياء، حيث ينتج عن توقف أولياء الأمور أمام بوابات المدارس أثناء توصيل أبنائهم توقف الحركة لبعض الأثناء، في الوقت الذي يستهل فيه قسم الشؤون التعليمية للبنات العمل في المبنى الجديد للتعليم في حي العزيزية، بعد انتقاله من المبنى السابق في حي الفيصلية.
وكانت مدارس محافظة النعيرية قد استقبلت أمس الأحد، نحو 11735 طالبا وطالبة، عادوا إلى مقاعد الدراسة بمختلف المراحل الدراسية، في حين وجه مكتب التعليم بالمحافظة قادة وقائدات المدارس بالاستعداد اللازم والتهيئة المناسبة، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الإجازة الفصلية هذا العام، والتركيز على الانضباط المدرسي لعودة الطلاب، إلى جانب حث المعلمين على بذل المزيد من الجهود التعليمية لبداية فصل دراسي يكون حافلا بالتميز والتفوق والنجاح.
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