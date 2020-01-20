شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد ضرورة نشر الوعي بالتقنية والاستخدام الأمثل لها والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بمحافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد التميمي، وعدد من منسوبي الهيئة. واطلع سموه على إيجاز عن جهود الهيئة في الفترة الماضية، مؤكدا سموه أن رؤية المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي العهد -يحفظهما الله- وضعت هدفا نحو التحول لمجتمع رقمي، يبنى بسواعد أبناء وبنات المملكة، عبر منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، مؤكدا أن ما بذلته الهيئة منذ نشأتها في سبيل تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أوجد القاعدة لما يشهده قطاع الاتصالات في المملكة اليوم من تقدم ومنافسة على مختلف المستويات، مبينا ضرورة العمل على نشر الوعي بأهمية التقنية، والاستخدام الأمثل لها، والتوعية القانونية بآثار تجاوز الأنظمة، والشراكة مع مختلف الجهات لنشر الرسالة التوعوية لمختلف فئات المجتمع، وضرورة توعية المجتمع بطرق التواصل مع الهيئة لتقديم المقترحات وحل الخلافات مع مقدمي الخدمة، متمنيا سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق. من جانبه، عبر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على اهتمامه ودعمه اللامحدود لأعمال فرع الهيئة بالمنطقة، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتنفيذ إستراتيجيتها نحو التحول الرقمي، وتنظيم قطاع الاتصالات بما يسهم في أن يكون مشاركا فاعلا في تحقيق الرؤية.