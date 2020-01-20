شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية: الطلبة حجر زاوية التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان، أن أبناءنا الطلاب والطالبات يشكلون حجر الزاوية في بناء ودعم مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية، فالوطن يعتمد بعد الله على أبنائه المخلصين الأوفياء الذين يدركون ويقدرون قيمة ومعنى الوطن ومكانته، للحاق بركب رؤية المملكة الطموحة 2030، في ظل الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» والذي تترجمه وزارة التعليم على أرض الواقع ممثلة في وزيرها د.حمد آل الشيخ، ونائبه ومساعده.

وقد هنأ د.الشلعان أبناءه وبناته الطلبة، خلال وقوفه صباح أمس على باكورة سير اليوم الدراسي للفصل الثاني في عدد من مدارس المنطقة، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد، مؤكدا في سياق كلمته أن كل الجهود المبذولة والقرارات الجديدة والصائبة من قبل قيادتنا الرشيدة، تتمحور حول النهوض بخارطة المنظومة التعليمية وبما يسهم في تحقيق تحصيل علمي متميز ومأمول في ظل تهيئة الظروف المناسبة، ومن ذلك تقديم الاختبارات لهذا الفصل الدراسي، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعا مسؤولية أكبر للنهوض بجودة قطاع التعليم في مملكتنا الحبيبة والاستثمار الأمثل في أبنائنا الطلبة.

كما قدم شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لدفع عجلة التعليم بما يحقق الأهداف المنشودة. يذكر أن 1900 مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية استقبلت صباح أمس عودة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام 1441 إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها إدارة تعليم المنطقة لتهيئة المدارس؛ لاستقبال طلابها ومنسوبيها، وضمان انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني حافلة بالعطاء.