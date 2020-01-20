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جولات تباغت الباعة الجائلين بنجران

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نفذت أمانة منطقة نجران أمس الأول، جولات رقابية لرصد الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بمدينة نجران؛ بهدف الحد من ظاهرة البيع العشوائي المخالف للاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة المنطقة فايز علي بن رجاء، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات مكثفة ومستمرة على الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات والميادين والتقاطعات وأمام الجوامع والمساجد ومحطات البنزين؛ للحد من ظاهرة البيع العشوائي وحماية المستهلك من تسويق وبيع الفواكه والخضراوات والبضائع المخالفة للاشتراطات الصحية، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940 على مدار الساعة.

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