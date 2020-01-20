شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تباغت الباعة الجائلين بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة المنطقة فايز علي بن رجاء، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات مكثفة ومستمرة على الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات والميادين والتقاطعات وأمام الجوامع والمساجد ومحطات البنزين؛ للحد من ظاهرة البيع العشوائي وحماية المستهلك من تسويق وبيع الفواكه والخضراوات والبضائع المخالفة للاشتراطات الصحية، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940 على مدار الساعة.
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