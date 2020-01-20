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تدريب موظفي 51 بلدية على الرقابة الإلكترونية

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أقام مركز «تدريب» بالديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع إدارة منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، أمس، ورشة عمل لمنسوبي البلديات، وذلك بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود بمقر الديوان بالرياض.

وشارك في البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام (220) موظفا من منسوبي البلديات التابعة لأمانات منطقة الجوف، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، ومحافظة جدة ومدينة الطائف، بعدد 51 بلدية. واستعرض خلال الورشة منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» مع إجراء بعض التطبيقات الآلية العملية على طريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود آليا لديوان المحاسبة، كما سيتم شرح وتوضيح آلية الرد على ملاحظات الديوان من خلال منصة «شامل».

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