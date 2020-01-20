شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب موظفي 51 بلدية على الرقابة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام (220) موظفا من منسوبي البلديات التابعة لأمانات منطقة الجوف، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، ومحافظة جدة ومدينة الطائف، بعدد 51 بلدية. واستعرض خلال الورشة منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» مع إجراء بعض التطبيقات الآلية العملية على طريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود آليا لديوان المحاسبة، كما سيتم شرح وتوضيح آلية الرد على ملاحظات الديوان من خلال منصة «شامل».
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب موظفي 51 بلدية على الرقابة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.