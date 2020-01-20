شكرا لقرائتكم خبر عن 1860 بلاغا من مستشفيات عن أعراض جانبية للأدوية والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الهيئة أن البلاغات التي وصلتها من المنشآت الطبية تأتي بالأعراض التي تسجلها على بعض الأدوية.
وبينت أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تقدمت بـ 327 بلاغا عن تأثير بعض الأدوية، كما سجل مستشفى الملك فهد العام بجدة 251 بلاغا، وسجلت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض 135 بلاغا، ومجمع الدمام الطبي 112 بلاغا، فيما قدم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة 93 بلاغا.
وحوت قائمة المستشفيات أكثر من 50 مستشفى ومجمعا طبيا تقدمت ببلاغات عن وجود آثار جانبية لبعض الأدوية، وسجلت 13 منشأة الأقل بعدد البلاغات حيث لم تسجل سوى بلاغ واحد خلال الشهر.
وسجلت البلاغات زيادة 737 عما كانت عليه في شهر نوفمبر من العام نفسه، والتي سجلت 1123 بلاغا.
وأكدت الهيئة أن الأعراض الجانبية للأدوية تختلف من شخص لآخر، وذلك حسب مكونات الأدوية، كما أنها خصصت موقعها الإلكتروني لتقديم البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية، وكذلك الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي، وأيضا الإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة الطبية، وذلك لهدف تسريع عملية الإبلاغ للممارسين الصحيين والصيدليات والشركات وكذلك الأفراد.
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