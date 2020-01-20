شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة طبية من مركز الملك سلمان لتعز والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس شاحنة تحمل أجهزة طبية، وكذلك جهاز كيمياء حديث لهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز. وقدمت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية د.إيلان عبدالحق شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على الدعم المستمر للقطاع الصحي، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية للمركز تعكس العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين المملكة واليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاحنة طبية من مركز الملك سلمان لتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.