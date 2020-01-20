شكرا لقرائتكم خبر عن 1.500 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1،500 سلة غذائية تزن 157.5 طن لمتضرري الفيضانات في محافظة بيداوا بإقليم باي جنوب غرب الصومال، استفاد منها 9،000 فرد، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والأزمات.
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