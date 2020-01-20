شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية لمديريتي قعطبة والضالع والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس 900 سلة غذائية للنازحين داخليا والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 6.300 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وشمل التوزيع مناطق كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

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