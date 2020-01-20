شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات «الإسلامي العالمي» بين نقلي وشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي مع شيخ الأزهر د.أحمد الطيب أمس، المؤتمر الإسلامي العالمي الذي سيستضيفه الأزهر في نهاية يناير الجاري. وجرى خلال اللقاء في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، مناقشة الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات «الإسلامي العالمي»

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