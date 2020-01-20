شكرا لقرائتكم خبر عن 1،000 حقيبة شتوية لخيبر بختون في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس 1،000 حقيبة شتوية في مدينة سوات بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5،000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة في جميع أنحاء العالم.

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