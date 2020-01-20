شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع قبرص والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مع وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما ناقش خادم الحرمين - رعاه الله - مع وزير الخارجية القبرصي خلال استقباله أمس عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل كريستودوليديس في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، فيما حمّله الملك المفدى تحياته للرئيس القبرصي.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.