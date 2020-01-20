شكرا لقرائتكم بعد المسابقة الكبرى.. مسؤولو حواركم لـ”المواطن”: سندعم المواهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-20 بعد المسابقة الكبرى.. مسؤولو حواركم لـ”متابعات الخليج 365”: سندعم المواهب بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وتنمية قيم التسامح والتعايش

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