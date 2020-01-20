مطالب وشكاوى أمام وزير التعليم قبل لقائه مع المديفر

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج “في الصورة”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، والذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، سيكون ضيف حلقة اليوم الاثنين.

ونشر المديفر تغريدة له عبر تويتر سأل خلالها المواطنين عن الأسئلة التي يريدون معرفة إجابتها من آل الشيخ، وقال: “ما السؤال الذي تحب توجيهه لمعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ حينما يحل ضيفًا على برنامجكم الأسبوعي؟”.

وتفاعل الكثير من المواطنين والمقيمين مع تغريدة المديفر، ووجهوا الكثير من الأسئلة والطلبات للوزير، فمنهم من طالبه بفتح برنامج إعداد المعلم، ومنهم من تحدث عن الماجستير المسائي، في حين طالب البعض بتخفيض نفقات الجامعات الأهلية.

بينما طالبته خريجات كلية التربية بتنفيذ توصية مجلس الشورى والتي تنص على معاملتهم كالمعاهد وكليات المتوسطة بالحصر والتوظيف، في حين طالبه البعض بإعادة النظر في إقامة الاختبارات في شهر رمضان.

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كما سألته خريجات العلاج الطبيعي والتغذية، اللاتي قمن بدراسة الدبلوم العالي للتربية البدنية عن آلية توظيفهم التي لم يتم تحديدها بعد، في حين سأله البعض عن مصير خريجي صعوبات التعلم.

كما أجرى المديفر استفتاءً على حسابه بتويتر حول الوقت المناسب للاختبارات النهائية في رمضان، وكانت الخيارات بين السادسة صباحًا، والثامنة صباحًا، والعاشرة صباحًا، والثانية عشرة ظهرًا.

وتصدر وسم “إعداد المعلم يالمديفر”، قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، والذي كشف المغردون خلاله عن طلباتهم من آل الشيخ، وسألوه عن برنامج إعداد المعلم، ومنهم القرني والذي غرد قائلا: “نطالب بحقوقنا وفتح إعداد المعلم الدبلوم التربوي، يحق لنا أن نصبح تربويين ونكون ضمن المفاضلة التعليمية”.

وقالت سمر: “تم إيقاف الدبلوم التربوي بحجة تطويره لمدة سنتين ولم يرَ البرنامج النور، وأصدر العيسى قرارًا بفتحه في جميع الجامعات ولم يتم فتحه، مصيرنا أصبح مجهولًا بسبب إعداد المعلم، متى سيرى البرنامج النور؟”.

وغرد ناصر بن هريويل قائلًا: “العلاوة حق وليست محفز، وصدر أمر خادم الحرمين بهذا الشأن”.

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