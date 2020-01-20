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شكرا لقرائتكم فيديو.. شرط واحد لاستيراد الهيل الهندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. شرط واحد لاستيراد الهيل الهندي
يصل سعر البيع للكيلو إلى 160 ريالًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أذاعت قناة العربية السعودية تقريرًا لجولة في مزارع الهيل بالهند، الذي منعت المملكة استيراده إلا بشرط واحد.
وأكد مراسل العربية هاني الصفيان أن المملكة تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال.
وتابع أن الهند تعتبر ثاني أكبر مورد للهيل إلى المملكة، لكن العام الماضي صدر بيان بعدم استيراده بسبب بقايا المبيدات، ولا يمكن الاستيراد إلا بشهادة تحليل معتمدة من مختبر معتمد للتأكد من خلو بقايا المبيدات.
ولفت إلى أن الهيل الهندي كان يباع سابقًا بـ90 ريالًا للكيلو الواحد، وحاليًّا غير متواجد في السوق إلا بنسب ضئيلة ويصل سعر البيع للكيلو إلى 160 ريالًا.
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