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محمد المنصور: خلاص ما عاد لقينا شغل!
أكد أن الأجور يريدونها أن تنخفض 50%
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الفنان محمد المنصور أن أحد مديري الإنتاج قال له صراحة: “كلمتين مدح في المنتج، يبغي لك تشتغل لازم تمدح المنتجين!”.
وأضاف المنصور، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الأجور يريدونها أن تنخفض 50%، ومؤسسته الخاصة ألغاها قبل شهر بعد 13 عامًا من العمل، و”خلاص ما عاد لقينا شغل!”.
وتابع الفنان: 55% من الأعمال الدرامية السعودية حققت رد فعل جيد وأعمال كثيرة حصلت على جوائز.
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