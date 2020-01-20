تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل -اليوم (الأحد)- عدة مشاريع سكنية تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في المنطقة الشرقية. وزار الوزير مشروعي “سرايا الغروب” و”إطلالة البحر” في مدينة الخبر، ومشاريع “الواحة” و”الفريدة” والبيرق” في مدينة الدمام.
كما التقى وزير الإسكان بعدد من المطورين العقاريين في المنطقة التي تضمّ 22 مشروعاً يزيد مجموع الوحدات السكنية فيها على 18 ألفاً و800 وحدة سكنية. وشدّد خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: وزير الإسكان يتفقد 5 مشاريع سكنية في الخبر والدمام ويطالب المطورين بسرعة الإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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