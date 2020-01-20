البرودة تسيطر على العودة للمدارس والانضباط عنوان الفصل الثاني

وسط أجواء شتوية باردة في غالبية مناطق ومحافظات المملكة، استقبلت المدارس أمس نحو 6 ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي التي استمرت أسبوعين كاملين.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة وتطبيقها على الطلاب والطالبات المخالفين.

واستقبلت 650 مدرسة ضمن مدارس الحد الجنوبي طلابها، بعد أن استكملت جميع التجهيزات لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة، فيما نفذ تعليم جازان العديد من الخطوات لانطلاقة الفصل الثاني، وتابعت فرق الصيانة أعمالها خلال إجازة منتصف العام داخل المدارس للعمل على حل جميع البلاغات، كما أجرت الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف داخل الصفوف الدراسية، وفي جانب المقررات الدراسية حرصت إدارة المستودعات على إيصالها إلى المكاتب والمدارس في وقت مبكر قبل بدء الدراسة لضمان وصولها لجميع الطلاب والطالبات مع اليوم الأول للعودة.

وانتظم أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، على مقاعد الدراسة في أكثر من 1800 مدرسة وسط استعداد وجاهزية تامة من قبل مسؤولي التعليم بالمحافظة.

وأكدت الإدارة في بيان لها جاهزية المدارس في البنين والبنات لاستقبال الطلاب واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، لتوزيعها على الطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية، بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الإبداع والتميز.

كما انتظم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في 1900 مدرسة بالمنطقة الشرقية، وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، أن الطلاب والطالبات يشكلون حجر الزاوية في بناء ودعم مسيرة التنمية المستدامة للمملكة، مشيرا إلى أن دوت الخليج يعتمد بعد الله على أبنائه المخلصين الذين يدركون ويقدرون قيمة ومعنى دوت الخليج ومكانته، للحاق بركب رؤية المملكة الطموحة 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل القيادة.

إدارات وطلاب

مليون - الرياض

55 ألف طالب - الباحة

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45 ألفا - الدوادمي

400 ألف - الشرقية

97 ألفا - نجران

160 ألفا - حائل

33 ألفا - وادي الدواسر

200 ألف - جازان

382 ألفا - مكة المكرمة

250 ألفا - الطائف