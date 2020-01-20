الفيصل يجتمع بالأمانات والجامعات وهيئة تطوير مكة

وناقش الاجتماع آليات التعاون بين الأمانات والجامعات والهيئة، إلى جانب تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات بالجامعات كبيوت خبرة، لما تحتضنه من كوادر علمية متخصصة تتميز بإلمامها بالواقع المحلي، ودعمها تنافس بيوت الخبرة العالمية، وصولا إلى تمكينها من المشاركة في وضع خطط تطوير محافظات المنطقة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتنمية المجتمعات المحلية.
جائزة فيصل العالمية
استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع الدراسات الإسلامية لهذا العام، الدكتور محمد هاشم غوشة.
وهنّأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور غوشة، لنيله الجائزة في فرع الدراسات الإسلامية عن موضوع «تراث القدس الإسلامي» نظير «غزارة أعماله حول تاريخ القدس وآثارها عبر العصور، وتنوع إنتاجه العلمي، متمنيا له مزيدا من التوفيق والإنجازات».
من جهته، أشاد الدكتور غوشة بالدور الريادي لجائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، ومختلف العلوم.
محاور الاجتماع
آليات التعاون بين الأمانات والجامعات وهيئة تطوير مكة
تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات بالجامعات
الارتقاء بمستوى الخدمات
تنمية المجتمعات المحلية
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