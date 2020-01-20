صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني، بأنه تم إغلاق 15 محلا وإنذار ومخالفة 138 محلا آخر، وذلك خلال أكثر من 155 جولة رقابية ميدانية نفّذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمهنية. وبيّن القرني أن البلديات الفرعية تمكنت من مصادرة 246 كجم من اللحوم والفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر، وأكثر من 13 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفين، إذ تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 155 جولة رقابية من بلدية خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.