إتلاف رأسي أنعام يوميا في مسلخ الأحساء

كشفت الأرقام الإحصائية لمذبوحات مسالخ الأمانة الثلاثة التابعة لوكالة الخدمات بأمانة الأحساء، عن إتلاف رأسي أنعام يوميا خلال عام 2019، ويبلغ إجمالي حالات الإتلاف لـ880 رأسا من الأنعام طوال العام التي أثبتت الفحوص البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواء إتلافا كُليا أو جزئيا، فيما يبلغ المعدل اليومي لإجمالي المذبوحات 1228 رأسا من الأنعام «إبل، بقر، ضأن». وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة تسعى وبصفة مستمرة إلى 8 أعمال رئيسية، هي: تطوير آليات وخطط عمل المسالخ فيما يتعلق بالتسلم والتسليم للذبائح وترقيمها، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل فترة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار، وتجهيز مركبات مطابقة لمواصفات صحة البيئة لنقل اللحوم وإيصال الذبائح إلى مواقعها بحاله سليمة في فترة زمنية وجيزة، وتخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين.



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