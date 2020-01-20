243 مراجعا يوميا لعيادات الإدمان والطب النفسي

كشف مجمع الصحة النفسية بالرياض «الأمل سابقا» عن استقبال العيادات الخارجية بالمجمع 61756 مراجعاً خلال عام 2019، أي أنه بعد استثناء أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية سيصبح المعدل اليومي لعدد زوار عيادات الطب النفسي والإدمان يتجاوز 243 مراجعاً في اليوم.

جاء ذلك في سياق بيانات إحصائية صادرة عن مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض (الأمل سابقا) والتي من أبرزها تقدير متوسط مدة انتظار المريض في المجمع بـ16:55 دقيقة، ومتوسط مدة تنويم المرضى 41 يوما، ونسبة إعادة التنويم خلال 90 يوما 4%، إضافة إلى بلوغ نسبة المرضى الذين راجعو العيادات بعد خروجهم من المجمع خلال 30 يوما بـ73%، وتحقيق قسم المشاركة المجتمعية 11440 ساعة تطوعية.

إحصاءات المجمع في 2019

مراجعو العيادات الخارجية 61756 حالة

مراجعو الإسعاف والطوارئ 32072 حالة

التنويم 3985 حالة

الرعاية المنزلية: (عدد الزيارات 10244،عدد المستفيدين 805)

الخدمات النفسية 10889 حالة

الخدمات الاجتماعية 23834 حالة

التأهيل الطبي 18653 حالة

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مركز الاستشارات 10156 استشارة

المشاركة المجتمعية 11440 مشاركة

فريق خروجات المرضى 320

الأنشطة التدريبية 173 نشاطا

أعداد المدربين 2964 متدربا

متوسط مدة انتظار المريض 16:55 دقيقة

متوسط مدة تنويم المرضى 41 يوما

نسبة إعادة التنويم خلال 90 يوما 4 %

نسبة المرضى الذين راجعوا العيادات بعد خروجهم من المجمع خلال 30 يوما 73 %