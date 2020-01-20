243 مراجعا يوميا لعيادات الإدمان والطب النفسي

جاء ذلك في سياق بيانات إحصائية صادرة عن مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض (الأمل سابقا) والتي من أبرزها تقدير متوسط مدة انتظار المريض في المجمع بـ16:55 دقيقة، ومتوسط مدة تنويم المرضى 41 يوما، ونسبة إعادة التنويم خلال 90 يوما 4%، إضافة إلى بلوغ نسبة المرضى الذين راجعو العيادات بعد خروجهم من المجمع خلال 30 يوما بـ73%، وتحقيق قسم المشاركة المجتمعية 11440 ساعة تطوعية.
إحصاءات المجمع في 2019
مراجعو العيادات الخارجية 61756 حالة
مراجعو الإسعاف والطوارئ 32072 حالة
التنويم 3985 حالة
الرعاية المنزلية: (عدد الزيارات 10244،عدد المستفيدين 805)
الخدمات النفسية 10889 حالة
الخدمات الاجتماعية 23834 حالة
التأهيل الطبي 18653 حالة
مركز الاستشارات 10156 استشارة
المشاركة المجتمعية 11440 مشاركة
فريق خروجات المرضى 320
الأنشطة التدريبية 173 نشاطا
أعداد المدربين 2964 متدربا
متوسط مدة انتظار المريض 16:55 دقيقة
متوسط مدة تنويم المرضى 41 يوما
نسبة إعادة التنويم خلال 90 يوما 4 %
نسبة المرضى الذين راجعوا العيادات بعد خروجهم من المجمع خلال 30 يوما 73 %
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