شب حريق مساء أول أمس في المطبخ الخاص لدار الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، وتسبب في إثارة الذعر والهلع بين النزيلات اللاتي جرى إخلاؤهن من الدار، وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع لإخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة النزيلات. وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي لـ«دوت الخليج» أنه تم توجيه النزيلات بعد إخلائهن إلى مبنى مؤسسة رعاية الفتيات المجاور لمبنى الحماية مؤقتًا لحين مباشرة الدفاع المدني للموقع، وجرى إبلاغ الدفاع المدني وحضروا مباشرة للموقع، وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب التماس كهربائي في التوصيلة الخاصة بالفرن، ولم تحدث أي أضرار بشرية أو مادية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يخلي مبنى دار الحماية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.