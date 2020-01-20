فيصل بن مشعل يطلع على استعدادات المركز العلمي

التقى أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مركز القصيم العلمي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمكتبه أمس، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، يرافقه مدير تعليم عنيزة خالد الحربي، وعضوا مركز القصيم العلمي حمد الزامل وأحمد الشبل، وأعضاء اللجنة التأسيسية لمركز القصيم العلمي، وذلك للاطلاع على مراحل اكتمال إنشاء المركز المُقام بمحافظة عنيزة. واستمع الأمير فيصل بن مشعل من عضو مركز القصيم العلمي أحمد بن عبدالله الشبل عن مراحل الاستعدادات لاكتمال إنشاء المركز على مساحة 47 ألف متر مربع، ويحتوي على واحة الزامل للعلوم ومركز محمد الشبيلي العلمي للوحدات العلمية، مضيفا أن المركز يتضمن 10 وحدات علمية تشتمل على الفضاء والطيران والعلوم الحيوية والذكاء الاصطناعي والصناعات الكيميائية. وأشاد أمير منطقة القصيم على الاهتمام الكبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالتعليم وما ينمي مواهب وقدرات الشباب العلمية، مثنياً على ما يحتويه المركز من تخصصات ووحدات متنوعة، مبيناً أن حصوله على شهادة الاتحاد العالمي للمراكز العلمية يعكس فخراً واعتزازاً للوطن وأبنائه بشكل عام، وسيكون من أهم المراكز العلمية على مستوى دوت الخليج.



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