السعودية اليوم / مدير تعليم محايل يتفقد مدارس المحافظة



محايل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

تفقد ‏مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم اليوم سير العملية التعليمية لعدد من المدارس التابعة لتعليم المحافظة ، أكد خلالها على قادة المدارس بمضاعفة الجهود لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة.

وأفاد أن إدارة مدارس التعليم بمحايل استقبلت أكثر من 90 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المحافظة والمراكز التابعة لها, ومكاتب التعليم في المجاردة وبارق وبحر أبو سكينه وقنا، مشيراً إلى أن الإدارة نظمت عدداً من الجولات الإشرافية شارك في تنفيذها المشرفين والمشرفات لدعم قادة وقائدات المدارس والوقوف على سير بداية العام الدراسي الثاني, ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات التي تواجه الطلاب والطالبات وقائدي وقائدات المدارس في المحافظة والمراكز التابعة لها.

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22:55ت م

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