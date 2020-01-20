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شكرا لقرائتكم ضبط 1349 مخالفة عدم توفر دواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 1349 مخالفة عدم توفر دواء
بعد زيارة أكثر من 6600 صيدلية بجميع المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة، أنه تم ضبط العديد من المخالفات بنهاية الأسبوع الرابع من الحملة الرقابية على الصيدليات بمختلف المناطق.
وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، أن بعد انتهاء الأسبوع الرابع من الحملة الرقابية، تم زيارة أكثر من 6600 صيدلية في جميع مناطق المملكة وضبط 1349 مخالفة عدم توفر دواء.
كما تم ضبط 143 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، مشيرةً إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة، ولا تزال الحملة الرقابية مستمرة.
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