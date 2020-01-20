إخماد حريق في مستودع مفروشات بمكة

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع مفروشات على طريق نعمان.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

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