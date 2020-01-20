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إخماد حريق في مستودع مفروشات بمكة

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2020-01-19

إخماد حريق في مستودع مفروشات بمكة

الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع مفروشات على طريق نعمان.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

حريق مستودع في مكة المكرمة
حريق في مستودع بالعاصمة المقدسة
حريق مستودع في مكة المكرمة
حريق في مستودع بالعاصمة المقدسة
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