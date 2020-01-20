شروط تجديد بطاقة الهوية للمواطن المقيم خارج المملكة

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة الأحوال المدنية شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المقيم خارج المملكة في حالات الدراسة أو العمل أو العلاج.

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وقالت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حساب العناية بالعملاء بموقع تويتر: إن الشروط هي أنه لا يستطيع الحضور للمملكة لظروف الدراسة أو العمل أو العلاج، وأن يكون لديه بصمة وصورة مسجلة بالنظام، وأيضًا وجود وكالة شرعية أو تفويض رسمي.

وشددت الأحوال على ضرورة مراجعتها عند زيارة المستفيد للمملكة لتحديث الصورة والبصمة.

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