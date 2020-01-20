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شكرا لقرائتكم شروط تجديد بطاقة الهوية للمواطن المقيم خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شروط تجديد بطاقة الهوية للمواطن المقيم خارج المملكة
منها وجود بصمة وصورة مسجلة له بالنظام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وكالة الأحوال المدنية شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المقيم خارج المملكة في حالات الدراسة أو العمل أو العلاج.
وقالت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حساب العناية بالعملاء بموقع تويتر: إن الشروط هي أنه لا يستطيع الحضور للمملكة لظروف الدراسة أو العمل أو العلاج، وأن يكون لديه بصمة وصورة مسجلة بالنظام، وأيضًا وجود وكالة شرعية أو تفويض رسمي.
وشددت الأحوال على ضرورة مراجعتها عند زيارة المستفيد للمملكة لتحديث الصورة والبصمة.
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