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ضباب حتى الصباح على 3 مناطق
يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب على بعض المناطق، يستمر حتى يوم غد الاثنين.
وقالت الأرصاد في تنبيهات لها عبر تويتر: إن منطقة الجوف وتحديدًا القريات وطبرجل ستشهد ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة صباح يوم غد الاثنين.
وفي طريف، نبهت الأرصاد من نفس الحالة حتى الثامنة.
كما حذرت الأرصاد من الضباب في المنطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة.
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