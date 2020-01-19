السعودية | ” صقر ” ضيف جديد في منزل الشيخ المدرع

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ” صقر ” ضيف جديد في منزل الشيخ المدرع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:47 مساءً, 19 يناير 2020 م المناطق - عادل الزهراني رزق الشيخ – عبدالعزيز بن صقر المدرع كاتب عدل بكتابة عدل الثانيه بمكة المكرمة بمولود اطلق عليه اسم ” صقر ” جعله الله من مواليد السعاده واقر به اعين والديه

وقد تلقى الشيخ عبدالعزيز اتصالات التهاني من الزملاء والاصدقاء والاهل مهنئين بقدوم الضيف الجديد .

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