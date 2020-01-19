السعودية | وزير الإسكان للمطورين: سارعوا في الإنجاز

المناطق - الرياض

تفقد ماجد الحقيل وزير الإسكان عدداً من مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، حيث قام بزيارة مشروعي إطلالة البحر، وسرايا الغروب في الخبر وثلاثة مشاريع في الدمام هي البيرق، والفريدة، وواحة الدمام، كما التقى بعددٍ من المطورين العقاريين في المنطقة.

وتضم المنطقة الشرقية 22 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 18,807 وحدة سكنية، إذ تحظى الدمام وحدها بـ9 مشاريع هي “البيرق، الفريدة، واحة الدمام، الياسمين ريزدينس، النخيل، مد، تلال الغروب، الواجهة، نسيج تاون”، مقابل أربعة مشاريع في الخبر هي “سرايا الغروب، وإطلالة البحر، الشروق، الشبيلي”.

وبدأ معالي وزير الإسكان جولته التفقدية لمشاريع الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين لمشروع إطلالة البحر الذي يوفر 860 وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة إجمالية تتجاوز 358 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 621 ألف ريال للفيلا، كما قام معاليه بزيارة مشروع “سرايا الغروب” الذي يوفر 116 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة إجمالية تصل إلى 40 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 790 ألف ريال.

وكان معالي وزير الإسكان قد التقى اليوم بعدد من المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية ، قبل أن يواصل جولته الميدانية في مدينة الدمام والتي بدأها في مشروع “البيرق” حيث شهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين البناء المستدام والمطور العقاري والمكتب الهندسي، حيث يوفر مشروع البيرق 959 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة اجمالية للمشروع تقارب 520 ألف متر مربع.

كما زار مشروع إسكان الدمام “الفريدة”، والذي يوفر 1396 وحدة سكنية من نوع شقق على مساحة إجمالية تبلغ 107,107 متر مربع، وبأسعار تبدأ بـ249 ألف ريال، فيما يوفر مشروع واحة الدمام 2952 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، على مساحة إجمالية تتجاوز 643 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 539 ألف ريال.

وشدّد الحقيل خلال لقائه بالمطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهاً إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.