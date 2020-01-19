شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية البحرين يستقبل سفير المملكة ويشيد بالعلاقات التاريخية والان نبدء بالتفاصيل
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بسمو الأمير سلطان بن أحمد، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك.
كما أشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً لسمو السفير، كل التوفيق والنجاح، في مهام عمله الجديد.
حضر الاستقبال رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك.
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