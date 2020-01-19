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مهرجان الرواد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة جسدت ثقافة مأكولات المجتمع المدني وتنوعها وطرق تقديمها من خلال معرض متكامل ضمن فعاليات مهرجان الأكل المديني، شمل 4 أسواق رئيسة: سوق المأكولات المدينية‏، وسوق البهارات، وسوق المزارعين، وأخيرا سوق التاجر الصغير، بإيجار بسيط جدا لدعمهم وتنميتهم وجعلهم رواد أعمال في المستقبل.



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