شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكوبرا تتألم وتعاني سكرات الموت .. لن تصدق ماذا ابتلعت وكيف تعامل معها مروض الثعابين؟ “فيديو مرعب“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد صادم، وقف مروض الثعابين الهندي وهو يمرر عصا على ظهر حية كوبرا، كانت الحية تتلوى وتتألم من شيء ما انحشر في جوفها، وفي النهاية تمكنت الحية من إخراجه؛ إنها زجاجة بلاستيكية ضخمة، ألقاها شخص ما بصورة عابرة وكاد يتسبب بقتل جزء من البيئة الطبيعية.

قد يهمك ايضاً:

في أغرب حادث من نوعه... شابة سعودية حسناء تقتحم بسيارتها محلات بيع الملابس.. شاهد ماذا حدث؟ (صور)



واقعة حاكم دبي محمد بن راشد’’ مع مراهقة والدماء تنزف منها تشعل منصات التواصل.. شاهد مافعله بها؟ (فيديو)



شاهد.. الكوبرا تتألم وتعاني سكرات الموت .. لن تصدق ماذا ابتلعت وكيف تعامل معها مروض الثعابين؟ “فيديو مرعب“

عاجل ,, الوزير الجبواني : هذه هي “الجهة المسؤولة“ عن استهداف معسكرات الشرعية في مأرب



عاجل : الرواية الرسمية للجيش اليمني بشأن هجوم مأرب تكشف عن ”المنفذ الحقيقي” للجريمة

عاجل : أول رد من الشرعية على مجزرة معسكر الاستقبال في مأرب.. الجيش يتقدم ويدحر المليشيات الآن في نهم وعشرات القتلي من الحوثيين



محمد جميح ينفجر في وجه الشرعية والتحالف ويهاجم عشاق “حفلات الشاي“ على حساب دماء الجيش بعد مجزرة معسكر اللواء الرابع بمأرب



تسريب جديد لتشكيلة «الحكومة الجديدة» بموجب اتفاق الرياض.. والشخصيات التي ستسند لها «الوزارات السيادية»..! (الأسماء)



أول فيديو من داخل معسكر اللواء الرابع بمأرب بعد الهجوم الصاروخي عليه أثناء تواجد العميد مهران القباطي.. مشاهد تحبس الأنفاس



Advertisements

بالاسم.. الرئيس هادي يعلن عن الجهة المتهمة بالوقوف وراء قصف معسكر لقواته الرئاسية في مأرب



إعدام العروسة بطريقة مروعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس.. والسبب صادم للجميع “شاهد“

الأسعار الآن: انهيار جنوني للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي بعد الهجوم العسكري على قوات الشرعيىة في مأرب



زجاجات خمر وإيحاءات جنسية ونساء عارية بمعرض كويتي والسلطات تتحرك.. شاهد



كويتي يمشط شعر زوجته وهي تستعرض جسدها “السمين”.. وهكذا كانت النهاية! (فيديو)



مذيعة الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر تنبؤات مرعبة: هذا “الكلب“ يدير المنطقة وهكذا سيكون مصيره قريبًا.. شاهد من يكون؟؟



بحضور“ بن سلمان“ و“بن زايد“.. “السيسي“ يفاجئ تركيا بإجراءات عسكرية غير مسبوقة



أول رد سعودي على هجوم مأرب الذي راح ضحيته 100شهيد و100جريح



وسيم يوسف : أتمنى أن أقاتل مع بشار الأسد لهذا السبب!! “فيديو”

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية: بث موظف الغابات الهندي بارفين كاسوان، هذا الفيديو دون أن يحدد متى وأين تم التقاطه.

ويُظهر الفيديو المزعج معاناة أحد حيوانات البيئة الطبيعية، وهو يعاني بسبب السلوكيات والممارسات الخاطئة للإنسان تجاه البيئة، والمتمثلة في التخلص من الأشياء المصنوعة من البلاستيك في أي مكان، لتنتهي زجاجة مياه غازية بلاستيكية في جوف حية كوبرا، والتي ظلّت تعاني حتى تمكنت من التخلص منها.

ويعلق "كاسوان" على المشهد قائلًا: "شاهد ما فعلته زجاجة واحدة بكائن حي، فماذا عن بقية الكائنات؟".

وأثار الشريط كثيرًا من التعليقات؛ تقول دكتورة نوشين خان: "مشهد مؤسف، وأنا سعيدة أن الحية تمكّنت من التخلص من هذه الزجاجة، لكن ماذا عن الحيوانات والأسماك التي لم تستطع التخلص من البلاستيك في جوفها؟".

وقال تليفزيون "كادمبيني شارما" الهندي: "يجب أن يجعلنا هذا المشهد نتوقّف فورًا عن استعمال منتجات البلاستيك التي تُستخدم مرة واحدة، أو نتخلّص منها بطرق مسؤولة".