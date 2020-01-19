شكرا لقرائتكم خبر عن في أغرب حادث من نوعه... شابة سعودية حسناء تقتحم بسيارتها محلات بيع الملابس.. شاهد ماذا حدث؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادث غريب من نوعه، اقتحمت مساء اليوم السبت، سيارة تقودها فتاة، متجرَين لبيع الملابس في المملكة العربية السعودية.

وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، بأن الحادثة وقعت في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وأحدثت بعض الأضرار في البضائع المعروضة داخل المحلَّين، وفي واجهتَيْهما الزجاجيتَيْن.

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في أغرب حادث من نوعه... شابة سعودية حسناء تقتحم بسيارتها محلات بيع الملابس.. شاهد ماذا حدث؟ (صور)



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وفي التفاصيل، كانت السيارة واقفة أمام المتجرين، فيما طلب منها أحد الأشخاص أن تتقدم قليلًا عنه، وخلال تلك اللحظات، وبدلًا من أن تضغط على دواسة الفرامل ضغطت على دواسة البنزين؛ لتفقد السيطرة على سيارتها (هونداي سانتافي رصاصي)، وتتجه نحو المحلَّيْن.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابات لا الفتاة ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجرَيْن، لافتة أن شقيق الفتاة تكفل بقيمة إصلاح جميع التلفيات التي لحقت بالمتجرَيْن.

وكانت العاصمة الرياض شهدت الشهر الماضي حادثة مشابهة، حيث اقتحمت سيدة أحد مطاعم المدينة، بعدما فقدت السيطرة على سيارة تقودها لتصطدم السيارة بواجهة المطعم؛ مما تسبّب في تلف الواجهة.