فيديو: “الثقافة” تطلق المنصة الإلكترونية للتقديم على برنامج الابتعاث الثقافي

أطلقت وزارة الثقافة منصة إلكترونية للتقديم على برنامج الابتعاث الثقافي، الذي أطلقه الوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لتوفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات السعوديين لدراسة تخصصات ثقافية وفنية في الجامعات العالمية.

وتشمل الدراسة علم الآثار والتصميم والمكتبات والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وفنون العمارة، في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وسيدرس الطلاب في جامعات دولية، مثل أوكسفورد وستانفورد وهارفرد وكولومبيا وبكين وسنغافورة والسوربون وميونخ، في 3 مسارات، الأول للدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، والثاني لمن تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون، والثالث للطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات جديدة.