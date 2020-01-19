قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران

ذكرت مصادر مطلعة أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت اليوم الأحد صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة نجران. ويُنتظر صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف يكشف تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض.

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