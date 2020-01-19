الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % عند 8449 نقطة (- 11 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار ريال، هي الأدنى في أكثر من أسبوعين.
وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو 1 % عند 34.35 ريال للسهم .
فيما أنهت أسهم “سابك” و”بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”مجموعة صافولا” و”موبايلي” و”التعاونية” و”بنك البلاد” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
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