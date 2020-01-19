السفير الصيني يعلق على بدء التعليم تدريس اللغة الصينية بالمرحلة الثانوية

علق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة “تشن وي تشين” على إعلان وزارة التعليم بدء تدريس اللغة الصينية في 8 مدارس بالمرحلة الثانوية بداية من الفصل الدراسي الثاني الحالي.

وعبر السفير عن شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قراره بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية، مبيناً أن الصين ستكون شريكا وثيقا للمملكة في هذه المسيرة التي تعزز العلاقات المتينة بين البلدين.

وأوضح “تشن” أنه يقدر رؤية ولي العهد بأن اللغة الصينية هي لغة المستقبل، مضيفاً: “آمل أن يجيد الجيل الناشئ في المملكة اللغة الصينية ويعشق الثقافة الصينية، ويعانق مستقبلاً مشرفاً للبلدين الصديقين”.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنه مع بداية الفصل الثاني اليوم، سيتم تدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، مبينة أن الصينية ستكون مادة اختيارية للتسجيل.