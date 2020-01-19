33 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم الدواسر

وأوضح مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد حضران العمري أن الإدارة أكملت الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي والتواصل الفعال مع المجتمع، وتدعو وتحث على الانضباط المدرسي واستقبال الفصل الدراسي الثاني بجد ونشاط وحيوية.
وأشار الدكتور العُمري في رسالة وجهها للميدان التعليمي ورحب فيها بعودة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات إلى مدارسهم،إلى العمل بكل جدية ونشاط ودعى قيادات التعليم بما فيهم قادة وقائدات المدارس إلى الحرص على الانضباط المدرسي لتحقيق درجة عالية من الحضور من خلال إرسال الرسائل التي تشجع أولياء الأمور على إحضار أبنائهم من أول يوم دراسي. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم، وإبرازاً لدور المدرسة في دعمها لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية.
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