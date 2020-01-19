اخبار السعوديه

33 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم الدواسر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
توجه الأحد أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمحافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي وبعد أن أنهوا فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول وحصدوا ثمرة كفاحهم حيث كانت الجهود مكثفة من إدارة التعليم بالمحافظة بتوجيه من مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري، والذي أوضح أن المدارس مهيأة لاستقبالهم في جميع المراحل الدراسية حيث تمت الاستعدادات اللازمة من تسليم المقررات الدراسية سابقاً من قبل الادارة واستكمل قادة وقائدات المدارس التجهيزات التي ستسهم في توفير البيئة التعليمية والأجواء المناسبة لتجربة التعلم المأمولة.

وأوضح مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد حضران العمري أن الإدارة أكملت الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي والتواصل الفعال مع المجتمع، وتدعو وتحث على الانضباط المدرسي واستقبال الفصل الدراسي الثاني بجد ونشاط وحيوية.

وأشار الدكتور العُمري في رسالة وجهها للميدان التعليمي ورحب فيها بعودة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات إلى مدارسهم،إلى العمل بكل جدية ونشاط ودعى قيادات التعليم بما فيهم قادة وقائدات المدارس إلى الحرص على الانضباط المدرسي لتحقيق درجة عالية من الحضور من خلال إرسال الرسائل التي تشجع أولياء الأمور على إحضار أبنائهم من أول يوم دراسي. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم، وإبرازاً لدور المدرسة في دعمها لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 33 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا