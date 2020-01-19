33 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم الدواسر

توجه الأحد أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمحافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي وبعد أن أنهوا فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول وحصدوا ثمرة كفاحهم حيث كانت الجهود مكثفة من إدارة التعليم بالمحافظة بتوجيه من مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري، والذي أوضح أن المدارس مهيأة لاستقبالهم في جميع المراحل الدراسية حيث تمت الاستعدادات اللازمة من تسليم المقررات الدراسية سابقاً من قبل الادارة واستكمل قادة وقائدات المدارس التجهيزات التي ستسهم في توفير البيئة التعليمية والأجواء المناسبة لتجربة التعلم المأمولة.

وأوضح مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد حضران العمري أن الإدارة أكملت الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي والتواصل الفعال مع المجتمع، وتدعو وتحث على الانضباط المدرسي واستقبال الفصل الدراسي الثاني بجد ونشاط وحيوية.

وأشار الدكتور العُمري في رسالة وجهها للميدان التعليمي ورحب فيها بعودة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات إلى مدارسهم،إلى العمل بكل جدية ونشاط ودعى قيادات التعليم بما فيهم قادة وقائدات المدارس إلى الحرص على الانضباط المدرسي لتحقيق درجة عالية من الحضور من خلال إرسال الرسائل التي تشجع أولياء الأمور على إحضار أبنائهم من أول يوم دراسي. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم، وإبرازاً لدور المدرسة في دعمها لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية.